تكنولوجيا: لون جديد “لا يُقاوم” مع هاتف iPhone 17 Pro من أبل يُثير التسريبات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كالعادة، من المتوقع أن تكشف أبل في شهر سبتمبر المقبل عن مجموعة جديدة من أربعة طرز من هواتف iPhone 17، والتي يُشاع أنها ستتضمن: iPhone 17، وiPhone 17 Air، وiPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max.

وقد ظهرت بالفعل سلسلة من التسريبات التي تناولت تفاصيل مثل تصميم شريط الكاميرا، ومواصفات العدسات، والأبعاد المحتملة للهواتف. ومع ذلك، لم تكن هناك معلومات كثيرة عن الألوان التي ستأتي بها هذه السلسلة الجديدة… حتى الآن.

وظهر تقرير جديد نشره المسرب المعروف Majin Bu يسلط الضوء على لون رئيسي قادم في iPhone 17 Pro، وهو ما قد يغير المعادلة.

فبحسب المعلومات التي حصل عليها من “مصادر قريبة من سلسلة التوريد”، يبدو أن اللون الجديد الذي تعمل عليه أبل يحمل اسم “Sky Blue”، وهو يختلف عن ألوان التيتانيوم المعدني التي استخدمتها الشركة في iPhone 15 Pro وiPhone 16 Pro.

يشير Majin Bu إلى أن هذا اللون الجديد يُعد أكثر جاذبية من لون Sierra Blue الذي ظهر في iPhone 13 Pro. ورغم أن أبل ما زالت تختبر عدة نماذج بألوان مختلفة، إلا أن Sky Blue يبدو حتى الآن هو الأقرب ليكون اللون البارز في iPhone 17 Pro.

وحتى هذه اللحظة، لم نر صورًا رسمية توضح الشكل النهائي للهاتف بهذا اللون، ولكن Majin Bu قارنه باللون الأزرق في جهاز MacBook Air M4 الجديد. ويصفه بأنه “أزرق ناعم وأنيق” يتمتع بدرجات مكررة، مشرقة، وحديثة.

للأسف، لا تزال التفاصيل حول اللون محدودة، لذلك من الأفضل التعامل مع هذه المعلومات بحذر حتى تظهر تسريبات أو تأكيدات إضافية.

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