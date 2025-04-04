شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم عن كندة علوش: عندها طاقة حب غير طبيعية وتساعد الجميع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمتان نيللي كريم وكندة علوش عن تفاصيل صداقتهما التي تعود لأكثر من 15 عامًا، منذ لقائهما الأول في سوريا أثناء تصوير مسلسل "هدوء نسبي"، رغم أنهما لم تشاركا في مشاهد مشتركة، وذلك خلال حلولها ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، مع الإعلامية منى الشاذلي.

تحدثت نيللي كريم عن بداية تعارفهما، قائلة: "كنا بنصور في سوريا من 15 سنة، وقعدت هناك شهرين وما كنتش عارفة حد، فاتعرفت على كندة وانبسطت جدًا، بس وقتها ما كنتش عارفة إن التمثيل في دماغها قوي، كانت لسه بتشتغل في حاجات تانية".

أما كندة علوش، فأكدت أن علاقتهما بدأت من السفر وأماكن التصوير المشتركة، حيث قالت: "ما اشتغلناش مع بعض، بس كنا بنسافر نفس السفرات ونتقابل في نفس اللوكيشن، وحبيتها من وقتها".

وعن طبيعة كندة، وصفتها نيللي كريم بأنها شخصية مليئة بالطاقة والحب والعطاء، مضيفة: "كانت دايمًا في تصوير مسلسل إخواتي شنطتها مليانة حاجات تأكل الكل، بومبوني، مكسرات، وتسأل كل الناس: هتاكلوا إيه؟ هتعملوا إيه؟ عندها طاقة حب غير طبيعية، ودايمًا بتحب تساعد وتحل مشاكل اللي حواليها". مردفة: "أول ما بوصل اللوكيشن، أول حاجة بسأل: كندة جت؟".

في سياق مختلف، تحدثت الفنانة نيللي كريم عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "إخواتي"، مؤكدة أن "سُهى" شخصية قوية لا تستسلم بسهولة، ولديها جانب شرس يظهر عند الضرورة.

قالت: "أكيد دي خيّاطة إيد واحد في أول حلقة، فلازم يكون عندها شراسة! هي مش شخصية بتستسلم بسهولة، ولو حد ضايقها بترد عليه". وأوضحت نيللي أنها تعيش الشخصية بكل تفاصيلها، من الشكل إلى طريقة المشي، مؤكدة أن هناك "توليفة" تحدث بينها وبين الدور تلقائيًا: "أنا لما بدخل الشخصية، ببقى هي! اللبس، الماكياج، الشعر، حتى المشي.. كل ده بيتكوّن مع بعض وبيطلع الكومبو اللي الناس بتشوفه على الشاشة".