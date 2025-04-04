شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى لجمهوره: أسألكم الدعاء لزوجتى بالرحمة والعزاء غدا فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان نضال الشافعى موعد عزاء زوجته وكتب على فيس بوك: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، سيقام العزاء غداً السبت الموافق 5 من أبريل عقب صلاة المغرب بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، أسالكم الدعاء لزوجتى بالرحمة والمغفرة".



تغريدة نضال الشافعي

وحضر جنازة زوجة الفنان نضال الشافعي اليوم بعد صلاة الظهر عددا كبيرا من الفنانين والإعلاميين، منهم: أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أحمد زاهر، مي كساب ، حمزة العيلي ، سعد الصغير ، احمد رزق، أحمد أمين، وقد سادت حالة من الحزن الشديد بين الحضور، وعبّروا عن خالص تعازيهم للفنان نضال الشافعي وأسرته.

وكانت هند محمد علي قد توفيت بعد صراع مع المرض، وذلك بعد 22 يومًا من رحيل والدتها، ومن المقرر أن يتلقى الفنان العزاء يوم السبت المقبل داخل المجمع الإسلامي الشيخ زايد مدخل زايد 2000.