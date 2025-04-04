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طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 11 منطقة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 11 منطقة 1/3
  • طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 11 منطقة 2/3
  • طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 11 منطقة 3/3

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.
حسب بيان الأرصاد، يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.
استمرار هطول الأمطار الرعدية على المملكة - وكالات

وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، مكة المكرمة الباحة، عسير وجازان.
استمرار أمطار رعدية وزخات من البرد - واس

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.
حالة البحر: متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: متوسط الموج.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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