وزير الخارجية الإيراني: إيران والولايات المتحدة ستجريان محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى في عُمان السبت

أعلن وزير الخارجية الإيراني٬ أن "إيران والولايات المتحدة ستجريان محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى في عُمان السبت".

وأفاد عباس عراقجي بأن "إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عُمان السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى"، مضيفا "إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أميركا".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أننا "نريد لإسرائيل أن تكون مشاركة في أي اتفاق بشأن إيران لكن نسعى لتفادي أي صدام، ونحن نجري محادثات مباشرة مع إيران"، لافتاً الى أن "التوصل إلى اتفاق مع إيران هو الأمر المفضل لدينا".

وأمل ترامب، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "أن تنجح المفاوضات مع إيران لتفادي امتلاكها سلاحا نوويا"، كاشفاً أننا "نجري مفاوضات مع إيران ونأمل أن يحالفها النجاح وسيكون ذلك في مصلحتها"، مضيفاً "سيكون هناك اجتماع كبير يوم السبت مع الإيرانيين وسيكون لقاء مباشرا معهم".