شكرا لقرائتكم خبر عن محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تصدر تعليمات مهمة بخصوص الرعي والان نبدء بالتفاصيل

الرعي بمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد

200 مخالفة رعي

الدمام - شريف احمد - شدّدت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، على منع الرعي في نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية باستثناء من يحملون ترخيصًا رسميًا من أفراد المجتمع المحلي في نطاقات الرعي المحددة.وأشارت إلى أنها عملت خلال الأعوام المنصرمة على تعزيز الغطاء النباتي وتنظيم الرعي المستدام للمجتمع المحلي.ويأتي ذلك بما يتناسب مع الحمولة الرعوية بحيث لا يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي وانخفاض إنتاجية المراعي الطبيعية، وقلة التنوّع النباتي، وانجراف التربة، وانخفاض المخزون البذري بها.وأكدت الهيئة أنها ستطبق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق مخالفي أنظمة الرعي حفاظًا على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي في المحمية.ودعت إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالرعي من خلال موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية.مما يذكر أن فرق الرقابة البيئية في الهيئة ضبطت منذ بداية العام الجاري 2025م أكثر من 200 مخالفة رعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.