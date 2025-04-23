شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. 1552 زيارة لتقديم العلاج الكيماوي لمرضى الأورام في منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق تجمع الرياض الصحي الثاني برنامج“العلاج الكيماوي المنزلي”لمرضى السرطان في فبراير 2024، مقدماً 1552 زيارة منزلية لعدد 143 مريضاً، بهدف تقديم رعاية صحية ميسّرة وآمنة لمرضى الأورام داخل منازلهم، دون الحاجة للتنقل المتكرر إلى المستشفيات.

ويهدف برنامج العلاج الكيماوي إلى تحسين راحة المريض النفسية والجسدية، تقليل خطر العدوى، تخفيف الضغط على الأسرّة بالمستشفيات، توفير الوقت والجهد على المرضى وذويهم.

ويُعد البرنامج نقلة نوعية في رفع مستوى المستفيدين، حيث يتم إعطاء جرعات العلاج الكيماوي للمريض في منزله، بما يضمن راحة نفسية له ولعائلته، ويُقلّل من خطر العدوى، ويوفّر الجهد والوقت، كوادر طبية سعودية بدأت مبادرة البرنامج على حالتين من مدينة الملك فهد الطبية، ومع نجاحها تم التوسع التدريجي في الخدمة لتشمل 143 مستفيداً، في منازلهم، تحت إشراف كوادر طبية سعودية مؤهلة، وبما يضمن أعلى معايير السلامة والجودة.

ويؤكد تجمع الرياض الصحي الثاني على أهمية التوسع في الخدمة تعزيزًا لجودة الحياة الصحية لمرضاه، وتماشيًا مع مستهدفات نموذج الرعاية الصحية السعودي.