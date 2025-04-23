شكرا لقرائتكم خبر عن إسطنبول.. 151 مصابًا جراء الزلازل ولا ضحايا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

تقييم الأضرار

الدمام - شريف احمد - أفاد مكتب حاكم إسطنبول عبر منصة إكس، بأن 151 شخصا يخضعون للعلاج بعد زلازل ضربت الولاية اليوم الأربعاء، مضيفًا أنهم "قفزوا من أماكن مرتفعة في ذعر" وأنه ليس هناك من بينهم حالات تهدد الحياة".وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا عر منصة إكس إنه لم ترد حاليا معلومات عن سقوط قتلى، ولم يتم تسجيل ضرر كبير في الممتلكات حتى الآن.وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تمنياته الطيبة للمتضررين جراء الزلزال أثناء مشاركته في فعالية في العاصمة أنقرة، وأشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة في حالة تأهب قصوى وتتابع الموقف عن كثب.وأضاف أن فرق الطوارئ تقيم الوضع على الأرض "بأقصى درجات العناية"، وقال أردوغان: "الحمد لله، ليس هناك وضع حرج حاليا".