شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وفرنسا ترفضان أية دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم في القاهرة مباحثات رسمية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات, إضافة إلى مناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة وضرورة تكثيف التعاون، لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.ووقع الرئيسان عقب المباحثات إعلانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.وفي ختام الاجتماعات عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًّا أشار فيه الرئيس المصري إلى أن المباحثات تناولت الوضع المأساوي في قطاع غزة وضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فورى، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية عاجلًا وإطلاق الرهائن، مبينًا أن مصر وفرنسا توافقان على رفض أية دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.واستعرضا الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وتنسيق الجهود المشتركة بشأن مؤتمر إعمار غزة، الذي تعتزم مصر استضافته، بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع.