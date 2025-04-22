وزير العدل عرض مع السفيرَين المصري والعماني للتعاون القضائي

استقبل وزير العدل ​عادل نصار​ في مكتبه بالوزارة، السّفير المصري لدى لبنان علاء موسى، وجرى البحث في التّطوّرات العامّة في لبنان والمنطقة، والتّعاون الثّنائي بين البلدين في مجالَي القضاء والقانون.

كما التقى نصار سفير سلطنة عُمان لدى لبنان أحمد بن محمد السعيدي، في زيارة بروتوكوليّة تمّ خلالها التّطرّق إلى التّعاون الثّنائي بين البلدين.