سليمان زار دريان: لتطبيق الدستور واتفاق الطائف واحترام الشفافية بالانتخابات البلدية

لفت النّائب ​محمد سليمان​، بعد لقائه مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​ في دار الفتوى، إلى "أنّنا أكّدنا على الوحدة الوطنيّة والعيش المشترك، وعلى تطبيق الدّستور و​اتفاق الطائف​ بكل بنوده، الّتي تشكّل سيادة بلدنا والحفاظ عليه وعلى الجوار أيضًا، وعلى وحدة أراضينا وجيراننا".

وأشار إلى "أنّنا دائمًا ندعو لأحسن العلاقات مع جيراننا في ​سوريا​، وآخرها رعاية السّعوديّة اجتماعًا بين وزيرَي الدّفاع اللّبناني والسّوري بخصوص ترسيم الحدود، وهذا يعطي سيادةً لكل بلد وعدم انتقال أي خطر من بلد لآخر"، موضحًا "أنّنا أكّدنا للمفتي دريان حرصنا على تطبيق الإتفاقات الدّوليّة وخاصّةً القرار 1701، ولبنان يقوم بتنفيذه ولكن على إسرائيل أن تحترم القرارات الدّوليّة".

وشدّد سليمان على "أنّنا ندين الاعتداءات الّتي يتعرّض لها بلدنا، ونؤكّد على قرارات رئيس الجمهوريّة الحريص على وحدة بلدنا وبسط يد الدولة على كامل الأراضي اللّبنانيّة"، داعيًا "كل الإخوة في البلديّات في كل لبنان"، أن "يحترموا الشّفافيّة في الانتخابات البلدية والاختيارية، والتّفاهم والتّلاقي لوحدة البلدات والقرى".