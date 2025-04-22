وقفة احتجاجية لأهالي بلدة حوش السيد طالبت ببسط الأمن لعودة 150 عائلة إلى منازلها

نفّذ أهالي بلدة حوش السيد علي الحدوديّة وقفةً احتجاجيّةً عند مدخل البلدة قرب حاجز الجيش اللبناني، وقاموا بقطع الطّريق، مطالبين الحكومة والجيش بـ"فرض السّلطة على الحدود والقيام بوضع نقاط ومواقع ثابتة، وذلك بهدف بسط الأمن والأمان لعودة نحو 150 عائلة إلى منازلها، في الجزء الّذي ما زال مهجّرًا من أهالي البلدة، ولمنع الحوادث الّتي تحصل على الحدود؛ وآخرها إصابة شاب من سكان البلدة بالرّصاص في الأسبوع الماضي"، بحسب "الوكالة الوطنيّة للإعلام".

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