وزير الثقافة تسلم دعوة من وسام فتوح للمشاركة في مؤتمر اقتصادي دولي في باريس

تسلّم وزير الثّقافة ​غسان سلامة​ دعوةً رسميّةً من الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ​وسام فتوح​، الّذي التقاه في مكتبه في المكتبة الوطنيّة- الصنائع، للمشاركة في مؤتمر دولي برعاية الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 حزيران المقبل في العاصمة الفرنسيّة ​باريس​، بعنوان: "الصّمود الاقتصادي في ظلّ المتغيّرات الجيوسياسيّة".

وأطلع فتوح الوزير على التّحضيرات الجارية للمؤتمر من قبل اتحاد المصارف العربية، بالتّعاون مع جمعيّة المصارف الفرنسيّة، الفدراليّة المصرفيّة الأوروبيّة، إتحاد المصارف الفرنكوفونيّة، والفدراليّة المصرفيّة الدّوليّة. وستتمّ خلال المؤتمر مناقشة فاعليّات كيفيّة الصّمود الاقتصادي في ظلّ المتغيّرات الجيوسياسيّة، وتسريع النّمو الاقتصادي في أوروبا والعالم العربي، ومتطلّبات التّعاون الاقتصادي والمصرفي مع أفريقيا، التّحدّيات الجديدة الّتي تواجه التّجارة العالميّة، برامج مساعدة الدّول الّتي شهدت أزمات في إحياء وإعادة هيكلة قطاعها المصرفي؛ والجيوسياسيّة.

كما يسبق فاعليّات القمّة مؤتمر مشترك مع غرفة التّجارة الدّوليّة (ICC)- باريس، حول أهميّة التّحكيم في القطاع المصرفي والتّجاري (بدورته الثانية)، وذلك يوم الخميس 19 حزيران 2025 في مقرّ Institut du Monde Arabe (IMA) في باريس.