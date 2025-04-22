الامارات | "مؤسسة الجليلة" توقع 5 مذكرات تفاهم لدعم الرعاية الصحية والعمل الخيري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "مؤسسة الجليلة" ذراع العطاء لـ"دبي الصحية"، عن توقيع خمس مذكرات تفاهم مع خمس جمعيات خيرية بالدولة، بهدف توحيد الجهود لتقديم خدمات الرعاية الصحية للفئات المٌستحقة، ودعم التعليم الطبي والبحث العلمي.

تم توقيع المذكرات برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة "دبي الصحية"، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته "مؤسسة الجليلة" للاحتفاء برواد العطاء من شركائها المانحين، في إطار جهودها لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركاء في مجالي الرعاية الصحية والعمل الخيري، وتنفيذ مبادرات مشتركة تقدم دعماً طبياً أساسياً للفئات المستحقة.

وقع مذكرات التفاهم الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لـ"مؤسسة الجليلة"، وعن ممثلي الجمعيات الخيرية الشريكة، الدكتورة رجاء عيسى القرق نيابة عن مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، ومعالي عبدالله علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، وسعادة أحمد إبراهيم السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، وسعادة الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، وعابدين طاهر العوضي، المدير العام لجمعية بيت الخير.

وأكد الدكتور عامر الزرعوني أن توقيع هذه المذكرات يعكس قوة التكاتف والعمل المشترك في القطاع الخيري، موضحاً أن التعاون مع الجمعيات الخيرية ذات الدور الوطني والبعد الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية لضمان وصول الدعم الطبي إلى مستحقيه، وتحقيق تأثير إيجابي ومستدام على حياتهم.

وأضاف أن هذه الشراكة تجسد التزام "مؤسسة الجليلة" الراسخ بتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز العمل الخيري، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز سبل العلاج للفئات المستحقة، حيث ستمكن هذه الشراكات الاستراتيجية من توسيع نطاق الخدمات الصحية، وتعزيز القدرة على توفير الرعاية الطبية المتقدمة، مما يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة عالمياً في مجالات الصحة والعمل الإنساني.

وأعرب ممثلو الجمعيات الخيرية عن اعتزازهم بالشراكة الاستراتيجية مع "مؤسسة الجليلة"، مؤكدين أن مذكرات التفاهم تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز تكامل الجهود الخيرية والإنسانية، بما يجسد قيم التلاحم والتراحم الراسخة في المجتمع الإماراتي، ويساهم في تقدم الرعاية الصحية وتحقيق أثر مستدام للفئات المستحقة.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن التعاون مع مؤسسة الجليلة يعد خطوة جوهرية في دعم الحالات الإنسانية التي تتطلب رعاية طبية متقدمة، مؤكداً أن هذه الشراكة تجسد استمرارية النهج الإنساني لدولة الإمارات، والذي يضع العمل الخيري والصحي في مقدمة أولوياته، تعزيزاً لجودة الحياة وتكريساً لقيم الرحمة والتكافل المجتمعي.

وعبر أحمد إبراهيم السويدي عن سعادته بالتعاون والشراكة مع مؤسسة الجليلة، انطلاقًا من الركائز الرئيسة التي تقوم عليها استراتيجية دبي الخيرية، وحرصها على توسيع شراكاتها وتفعيل العمل الإنساني والتنموي، لافتاً إلى أن هذه المذكرة تؤكد الالتزام المشترك بالقيم الإنسانية النبيلة وخدمة المجتمع.

من جهته، أشار الدكتور أحمد تهلك إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة لإطلاق مشاريع إنسانية تعنى بصحة الإنسان، وتساهم في تفعيل مبادرات وبرامج تُراعي احتياجات الأسر المستحقة خصوصاً ممن يعانون أمراضاً مهددة للحياة.

بدوره أكد عابدين طاهر العوضي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام المشترك بإحداث أثر ملموس في قطاع الرعاية الصحية، من خلال توحيد الجهود مع مؤسسة الجليلة من أجل حياة صحية أكثر استدامة، تعنى بدعم المرضى وتلبية احتياجاتهم العلاجية، حيث يجسد هذا التعاون توجهات دولة الإمارات في جعل صحة الإنسان أولوية، ويعكس قيم التراحم والترابط المتأصلة في المجتمع.

ويهدف التعاون والشراكة بين الأطراف إلى دعم مشاريع حيوية تشمل برنامج "عاون"، و"صندوق الطفل"، ومبادرات ذات مسؤولية مجتمعية منها "العيادات المتنقلة"، برنامج "تآلف"، و"مجلس الأمل"، من خلال توحيد الموارد لإحداث تحول إيجابي في حياة الناس.