حضت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة على الانخراط في حوار لإيجاد حل للحرب التجارية المتفاقمة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال متحدث باسم الوزارة "تحض الصين الولايات المتحدة على إلغاء جميع الرسوم الجمركية التي فرضت أحاديا على الصين، ووقف القمع الاقتصادي والتجاري ضد الصين، وحل الخلافات مع الصين بشكل صحيح من خلال الحوار المتكافىء على أساس الاحترام المتبادل".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التجارة الصينية: نحث واشنطن على الانخراط في حوار ووقف القمع الاقتصادي والتجاري ضد بكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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