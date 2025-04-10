شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: 3 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع برنامج حساب المواطن اليوم الخميس، أكثر من 3 مليار ريال مخصص لدعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثمانين 9.8 مليون مستفيد وتابع. دعم حساب المواطن للمستفيدين وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 238 مليار ريال منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 72% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريال.

وأشار الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 83%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون مستفيد.

