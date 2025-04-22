شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 18 سفينة بميناء دمياط ورصيد صوامع القمح يصل لـ 114 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46116 طن تشمل : 16020 طن يوريا و 6650 طن علف بنجر و 6489 طن جبس معبأ و 2371 طن أسمنت معبأ و 1990 طن يوريا معبأ و 1700 طن حديد و 4150 طن مولاس و 333 طن ملح معبأ و 2916 طن حجر جيرى و 3497 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23024 طن تشمل : 6280 طن حديد و 13265 طن فول و 950 طن خشب زان و 1500 طن خردة و 2997 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1029 طن .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 630 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 14 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3259 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63652 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50479 طنًا .



كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1188 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6658 حركة .