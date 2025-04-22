شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 18 سفينة بميناء دمياط ورصيد صوامع القمح يصل لـ 114 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالثلاثاء، 22 أبريل 2025 11:50 ص
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46116 طن تشمل : 16020 طن يوريا و 6650 طن علف بنجر و 6489 طن جبس معبأ و 2371 طن أسمنت معبأ و 1990 طن يوريا معبأ و 1700 طن حديد و 4150 طن مولاس و 333 طن ملح معبأ و 2916 طن حجر جيرى و 3497 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23024 طن تشمل : 6280 طن حديد و 13265 طن فول و 950 طن خشب زان و 1500 طن خردة و 2997 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1029 طن .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 630 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 14 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3259 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63652 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50479 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1188 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6658 حركة .
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