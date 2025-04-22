شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء طب الأزهر يعيدون يد شاب بعد بترها بحادث سير داخل مستشفى سيد جلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب السابق، عن نجاح فريق طبى بـ مستشفي سيد جلال بباب الشعرية ، بإعادة يد قطعت بعد عملية استغرقت نحو 12 ساعة.

وقال شعبان في بوست علي صفحته الرسمية: عاشت جامعة الأزهر العريقة وكلية طب الأزهر الرائدة عاش أطباء مصر..المعجزة حصلت في أوضة العمليات… والإيد رجعت والحمد الله !" بعد جراحة استغرقت ما يقرب من 12 ساعة متواصلة .

وتابع: "شاب صغير اتعرض لحادث مروع الإيد اتقطعت بالكامل من عند الرسغ! وفي لحظة… الحلم اتكسر، والأمل ضاع، والدنيا اسودّت. لكنهم والحمدلله في قسم جراحة التجميل – كلية طب الأزهر،ما بيعرفوش كلمة "مستحيل".

نواب جراحة التجميل بالأزهر دخلوا في سباق مع الزمن.. الحاله اتحجزت ودخلت علي عمليات الطوارئ في أقل من نص ساعة وتم إجراء عملية دقيقة جدًا… وصلوا فيها شرايين، أوردة، أعصاب، أوتار، عضلات…كله اتوصّل بإتقان، وكأن الإيد عمرها ما اتقطعت.

وبفضل الله، وبإيدين أطباء مخلصين، وتحت توجيهات أساتذة عظماء، رجعوا الحياة لإيد كانت انتهت…رجعوا الإحساس، والحركة، والأمل.دي مش قصة خيالية… دي قصة حقيقية من قلب مستشفى سيد جلال بطب الأزهر..وهتفضل علامة من ضمن علامات كتير في تاريخ القسم ، ودليل على اللي قدر أطباء من مصر في طب الأزهر يوصلوا له بإذن الله.

دي مش مجرد عملية…دي حياة رجع ليها الأمل !،" والشكر موصول حقيقي " لاصحاب الفضل اللي بيتعلموا ولسه بيتعلموا علي ايديهم ، باقة من أكبر أساتذة جراحة التجميل في مصر والوطن العربي"

برئاسة (اد/ طارق البانوبي ) استاذ جراحة التجميل بطب الازهر

وتحت توجيهات ودعم (اد/ محمد أسامة) استاذ مساعد جراحة التجميل بطب الازهر

وشكر خاص حقيقي للناس اللي تعبت وسهرت وبفضل الله ربنا اعانهم وكانوا سبب في إعادة الامل

د/ عبدالله السعدني مدرس م جراحة التجميل بالأزهر

وشكرا لفريق التخدير

"و الأطباء المقيمين بقسم جراحة التجميل "

د/ احمد عبدالحفيظ

د/ عمر جبريل

د / عبدالله ابو المجد

د/ احمد البحيري

د/ حسام التهامي

د/ السيد حسن

د/ محمد هريسه

وفريق التمريض والعمليات

"ودائما كل الشكر للأزهر الشريف منارة العلم والايمان "

برئاسة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ،

"وطب الازهر قلعة الطب التاريخية علي مر العصور "

برئاسة اد /حسين أبو الغيط عميد كلية الطب جامعة الأزهر

"وشكر خاص لإدارة مستشفيات جامعة الأزهر "

اللي وقفوا بجانب الحالة لحظة بلحظة ووفروا جميع التسهيلات عشان الحالة تتحجز وتتلقي الرعايه الصحية



أطباء طب الأزهر يعيدون يد شاب بعد بترها بالكامل