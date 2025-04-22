أفاد مراسل "النشرة" بأنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "محلّقةً إسرائيليّةً ألقت قنبلةً صوتيّةً على وسط عيتا الشعب".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف شبعا وقنبلة صوتية على وسط عيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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