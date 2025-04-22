شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار "قوتنا .. كوكبنا" فلكية جدة تحتفى باليوم العالمى للأرض 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يُعد اليوم العالمي للأرض مناسبة سنوية يحتفل بها العالم للتذكير بأهمية حماية البيئة والحفاظ على كوكب الأرض من التلوث والتدهور البيئي. ويصادف الاحتفال هذا العام يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 حيث تقام فعالياته للمرة الخامسة والخمسين منذ انطلاقه عام 1970.

الجمعية الفلكية بجدة قالت فى تقرير لها: تحت شعار "قوتنا… كوكبنا" يسلط يوم الأرض 2025 الضوء على أهمية الدور الجماعي للأفراد والمجتمعات والحكومات في حماية البيئة والتصدي للتغير المناخي. يرمز هذا الشعار إلى أن مستقبل كوكبنا يعتمد بشكل مباشر على وعي الشعوب وعلى ما نملكه من إرادة وطاقة لإحداث التغيير.

بدأت فكرة يوم الأرض في الولايات المتحدة عام 1970 بمبادرة من السيناتور الأمريكي غايلورد نيلسون، بهدف نشر الوعي البيئي في المجتمع. ومنذ ذلك الحين، أصبح حدثاً عالمياً يُحتفل به في أكثر من 190 دولة بمشاركة ملايين الأشخاص.

يهدف يوم الأرض إلى رفع الوعي البيئي بخطورة التغير المناخي وأثر النشاط البشري على البيئة وتعزيز المبادرات الخضراء والمشاريع المستدامة لحماية الطبيعة وتشجيع المجتمعات على خفض الانبعاثات والتقليل من النفايات والتأكيد على قوة الأفراد والجماعات في إحداث التغيير البيئي الإيجابي.

في إطار فعاليات 2025، ستقام حملات تشجير في العديد من المدن وحملات تنظيف الشواطئ والحدائق و ورش توعية حول الاستدامة والطاقة المتجددة و عروض وفعاليات فنية وبيئية تدعو لاحترام الطبيعة، ويمثل يوم الأرض 2025 دعوة مفتوحة لكل فرد ليكون جزءًا من الحل، ويساهم في الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة.

