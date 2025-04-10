بخاري: قوة لبنان بوحدته وتعاونه مع أشقائه العرب والسعودية حريصة أن يكون آمنًا ومستقرًا

أكّد السّفير السّعودي في لبنان ​وليد بخاري​، خلال لقائه مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​ في دار الفتوى، لتهنئته بعيد الفطر والتّباحث معه بالشّؤون اللّبنانيّة، أنّ "​السعودية​ حريصة أن يكون لبنان آمنًا ومستقرًّا وموحّدًا تحت سقف الدّولة ومؤسّساتها الشّرعيّة، انطلاقًا من اتفاق الطائف"، مشدّدًا على أنّ قوّة لبنان في وحدته الوطنيّة وتعاونه مع أشقّائه العرب وأصدقائه"، بحسب بيان المكتب الإعلامي في دار الفتوى.

من جهته، اعتبر المفتي دريان أنّ "لبنان يعيش مرحلةً جديدةً في التّعاطي البنّاء الدّاخلي والخارجي، بعد انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة، وينبغي أن تعزّز في التّعاون والتّضامن وتبادل الثّقة، لكي ينهض لبنان من أزماته المتراكمة"، لافتًا إلى أنّ "السّعوديّة هي في طليعة الدّول الّتي تساند لبنان وشعبه في شتّى المجالات، وهي صمّام أمان للدّول العربيّة كافّة من دون استثناء، ومنها لبنان".