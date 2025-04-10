شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز دولي جديد.. أمانة جدة تدخل موسوعة جينيس للمرة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلّم أمين محافظة جدة صالح التركي شهادة تسجيل أمانة جدة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية للمرة الثالثة، وذلك نظير مبادرة نوعية تُجسد التزام الأمانة بتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية وتقديم مبادرات مبتكرة ذات أثر مستدام.

جهود دعم المبادرات المجتمعية

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود متواصلة ضمن مسار تنموي يعكس انسجام الأمانة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في ما يتعلق بدور القطاع البلدي في دعم المبادرات المجتمعية والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.



من جهته، أكد مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حموده، أن تحقيق هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تكامل الجهود بين منسوبي الأمانة وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع، مشيرًا إلى أن ما تحقق يُعد شاهدًا على قدرة الأمانة في توظيف العمل المؤسسي والابتكار المجتمعي ضمن إطار استراتيجي ورؤية طموحة.