حسام حبيب يثير الجدل بتصريح عن قصة حب: دمرني نفسيًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت تصريحات الفنان حسام حبيب حول وجود قصة حب تجمعه بعارضة أزياء أردنية جدلًا واسعًا، بعدما نفت الأخيرة وجود أي علاقة عاطفية بينهما، مؤكدةً أن تصريحاته سببت لها أذى نفسيًا كبيرًا وأحدثت توترًا داخل عائلتها.

وفي مداخلة هاتفية لها مع برنامج “تفاصيل” الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة “صدى البلد 2″، قالت العارضة إن ما يجمعها بحسام حبيب لا يتعدى إطار الصداقة، وإنها فوجئت بتصريحه الذي أشار فيه إلى نيته التقدّم لخطبتها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن عائلتها عبّرت عن انزعاجها الشديد من تلك التصريحات، ما دفعها للتواصل مع حسام رغم اعتراض أهلها، وقالت له بوضوح إن العلاقة بينهما صداقة فقط، وأنها لا تكنّ له أي مشاعر حب، مشيرةً إلى أنها قررت احترام رغبة عائلتها وقطع العلاقة معه نهائيًا.

وأكدت في مداخلتها أن جميع الصور التي جمعتهما قديمة، وأنه من المستحيل أن يكون هناك أي تعاون أو تواصل بينهما مستقبلًا، مشددةً على أن الشائعات التي انتشرت وبلغت أهلها كانت السبب في إغلاق أي احتمال لارتباط مستقبلي.