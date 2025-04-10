شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق مؤتمر القصيم الأول لطب الأسرة بـ 66 بحثًا علميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق غدًا فعاليات مؤتمر القصيم الأول لطب الأسرة الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب الأسرة بمنطقة القصيم، ويستمر على مدار يومي 11 و12 أبريل 2025.

ويأتي هذا وسط مشاركة واسعة من المتخصصين والمهتمين بمجال طب الأسرة من مختلف مناطق المملكة.

مؤتمر القصيم الأول لطب الأسرة

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مكانة طب الأسرة كأحد أهم ركائز الرعاية الصحية الأولية، وتسليط الضوء على دور طبيب الأسرة في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة النظام الصحي بما يتماشى مع مستهدفات التحول الوطني في القطاع الصحي.

ويتضمن المؤتمر برنامجًا علميًا متنوعًا يشمل أكثر من 60 ملصقًا بحثيًا بمشاركة نخبة من المتحدثين في العديد من التخصصات إضافة إلى أكثر من 20 جهة مشاركة من مؤسسات صحية وتعليمية.

ويشتمل المؤتمر على 6 ورش عمل متخصصة تغطي مجالات هامة تشمل إدارة الصحة السكانية وأساسيات الطب الرياضي، والإجراءات الطبية الخاصة بصحة المرأة، وإتقان وصف المضادات الحيوية إلى جانب المهارات الجراحية الصغرى في مراكز الرعاية الأولية ومفاهيم القيادة في القطاع الصحي.



مجال طب الأسرة

وأوضح الدكتور تميم عبدالعزيز الحميد استشاري طب الأسرة والصحة النفسية ونائب رئيس جمعية طب الأسرة والمجتمع بالقصيم المشرف العام على المؤتمر أن المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات بين الممارسين الصحيين والباحثين والمهتمين بمجال طب الأسرة واستعراض أحدث المستجدات العلمية في مجالات الوقاية والعلاج والتشخيص للأمراض العضوية والنفسية.

ولفت إلى أن المؤتمر يحظى باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 15 ساعة تعليم طبي مستمر، والذي يشير إلى قوة محتواه العلمي وأثره المتوقع في دعم الممارسين الصحيين وتعزيز جودة الرعاية المقدمة.

وأضاف بأن المؤتمر يأتي لتحقيق التطلعات والتوجه المتنامي نحو تمكين طب الأسرة من أداء دوره الحيوي في المجتمع وتعزيز التكامل بين الجهات الصحية والأكاديمية بهدف تطوير منظومة الرعاية الصحية بما يسهم في تحسين جودة الحياة والصحة العامة في المملكة.