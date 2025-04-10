السعودية | تدشين مستشفى الملك عبدالله المتنقل في بنغلاديش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّنت مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية مشروع مستشفى الملك عبدالله المتنقل في جمهورية بنغلاديش، أحد مشاريع برنامج العيادات الطبية المتنقلة في سبع دول في آسيا، التابع لبرنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- للأعمال الخيرية “فاعل خير”، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.

ويهدف المشروع إلى توفير الرعاية الصحية في الخليج 365 النهرية النائية عبر خمس عيادات طبية عائمة، تُقدّم خدمات الرعاية الصحية الأساسية مثل: عيادة العيون، عيادة الأسنان، العيادة التشخيصية، والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى المختبر، الصيدلية، وخدمات الأشعة، إلى جانب برامج التوعية والتثقيف الصحي، من خلال طواقم طبية مؤهلة ومتطوعين في الصحة العامة، ويُتوقّع أن تصل خدمات المشروع إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد خلال خمس سنوات.

ويُعدّ هذا المشروع امتدادًا لبرنامج العيادات الطبية المتنقلة الذي تنفذه المؤسسة في سبع دول آسيوية من بينها بنغلاديش، ويستهدف أكثر من 1.1 مليون مستفيد سنويًا, ويشمل تشغيل 75 عيادةً متنقلةً، في كل من أفغانستان، اليمن، الهند، باكستان، قرغيزستان، طاجيكستان، وبنغلاديش.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدور الإنساني الرائد الذي تضطّلع به المملكة، من خلال مبادراتها ومؤسساتها في تقديم الدعم الإغاثي والتنموي للمحتاجين والمتضررين حول العالم، مما يعكس التزامها بقيم العطاء والتضامن الإنساني.

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