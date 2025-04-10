"Ritika Shoes" بعد إطلاق أسماء نسائية على صور بعض المنتجات: خطأ غير مقصود ولم يكن بدافع الاستفزاز

اعلنت العلامة التجارية "Ritika Shoes"، ان "رداً على الحملة العنيفة التي طالت علامتنا التجارية بعد إطلاق أسماء نسائية على صور بعض المنتجات ضمن حملة تسويقية اتُّبعت بنية حسنة ودون أي خلفية دينية أو تاريخية، يهمّنا توضيح ان نتقدّم باعتذار صادق وواضح من جميع من شعر بالإساءة أو الاستفزاز بسبب استخدام بعض الأسماء، وهو أمر لم يكن مقصودًا بأي شكل من الأشكال، ولم يصدر عن نية للتقليل من شأن أي شخصية تاريخية أو دينية أو المساس بمعتقدات أي جهة".

واقرّت بـ"وقوع خطأ غير مقصود في اعتماد بعض الأسماء، والتي تبيّن لاحقًا أنها تلامس مشاعر دينية لدى شريحة واسعة من المجتمع، مؤكدة "أن هذا الخطأ لم يكن بدافع الاستفزاز أو التقليل من القيمة الرمزية لهذه الأسماء، بل جاء ضمن نمط تسويقي عام اعتمدناه منذ تأسيس الشركة، حيث يتم اختيار أسماء للمنتجات بشكل عشوائي أو رمزي دون الربط أو التلميح لأي مدلولات دينية أو تاريخية".

واعلنت عن "اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذا الخطأ، عبر سحب كافة الأسماء التي أثارت الجدل من المنتجات المذكورة، ومراجعة شاملة لكل السياسات التسويقية المعتمدة داخل الشركة".

واضافت اننا "نؤمن بقيم الاحترام والتنوع، ونضع ثقة عملائنا ومشاعرهم فوق كل اعتبار. نأسف لما حدث، ونعد الجميع بالتزامٍ كامل بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً، مع العلم أن أي من هذه الأسماء ليس مطبوعاً أو محفوراً على أي من الأحذية بل فقط اسم "افتراضي" على الموقع الالكتروني وتمت اختيار الاسماء بشكل عشوائي تام من قبل البرنامج التسويقي وقد تم سحبها بالكامل".