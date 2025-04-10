شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إعلان أسماء المرشحين مبدئيًا لـ10,494 وظيفة تعليمية والان نبدء بالتفاصيل

توزيع المرشحين على إدارات التعليم

المقابلات الشخصية للمرشحين

الدمام - شريف احمد - تُعلن وزارة التعليم اليوم الخميس، عن قائمة أسماء المرشحين والمرشحات بشكل مبدئي لشغل الوظائف التعليمية الجديدة التي تم طرحها مؤخراً بنظام التعاقد المكاني.ويترقب المتقدمون الإعلان عن نتائج الترشيح لهذه الدفعة التي تشمل 10,494 وظيفة تعليمية مخصصة لرتبة ”معلم ممارس“، والتي كان التقديم عليها قد تم عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ”جدارات“.وأوضحت الوزارة أنه سيتم توزيع المرشحين والمرشحات، الذين ستُعلن أسماؤهم اليوم، على إدارات التعليم المختلفة في مناطق ومحافظات المملكة.وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المرشحين من استكمال كافة مسوغات ومتطلبات الترشيح الرسمية المطلوبة تمهيداً للمراحل التالية من عملية التوظيف.ومن المقرر، بحسب ما أفادت به الوزارة، أن تبدأ مرحلة إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات المبدئيين مع مطلع شهر ذي القعدة القادم.وسيتم تنظيم هذه المقابلات من خلال لجان متخصصة سيتم تشكيلها لهذا الغرض في مقرات إدارات التعليم التي يوجد لديها احتياج فعلي للمعلمين، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً عند طرح الوظائف. وستلي مرحلة المقابلات الشخصية خطوة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرشحين الذين يجتازون المقابلات بنجاح.