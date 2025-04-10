شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مقيمين من حروق شديدة بالقنفذة وتحويلهما لاستكمال العلاج بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ تكامل الخدمات بين منشآت تجمع مكة المكرمة الصحي حياة مقيمين آسيويين، بعد تعرضهما لحروق خطيرة من الدرجتين الأولى والثانية، نُقلا على إثرها من مستشفى القنفذة العام إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة كحالات إنقاذ حياة.



وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الحالة الأولى تعود لمقيم بنغلاديشي يبلغ من العمر 23 عامًا، وصل إلى قسم الطوارئ بمستشفى القنفذة العام مساء يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، وهو يعاني من حروق بنسبة 40% من الدرجتين الأولى والثانية.

إجراء التدخلات الطبية العاجلة

وقد جرى استقباله في غرفة الإنعاش وإجراء التدخلات الطبية العاجلة، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي لتثبيت حالته قبل تحويله في الساعة 11:00 مساء إلى مستشفى النور التخصصي بمكة.





أما الحالة الثانية، فهي لمقيم هندي يبلغ من العمر 42 عامًا، وصل في نفس التوقيت ويعاني من حروق مماثلة بنسبة 25%.

تعزيز جودة الرعاية الصحية

وجرى التعامل معه طبيًا حتى استقرت حالته، ثم جرى تحويله هو الآخر كحالة إنقاذ حياة إلى مستشفى النور التخصصي.



ويعكس هذا الإنجاز المستوى المهني العالي الذي يقدمه مستشفى القنفذة العام، والتكامل الفاعل بين منشآت التجمع، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة بما يضمن سلامة المرضى ورضاهم.