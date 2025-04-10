الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع أمطار خفيفة متفرقة تشتدّ أحياناً اعتباراً من بعد الظهر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس ربيعي متقلّب وماطر أحيانًا بسبب تأثير منخفض جوّي متمركز فوق البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا تؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الأثنين المقبل حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خلال النهار ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً اعتباراً من بعد الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة شمال البلاد، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق".

ولفتت الى ان "الطقس نهار السبت غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر خلال الفترة الصباحية ، تنحسر الأمطار تدريجيًا خلال النهار مع حدوث انفراجات واسعة".

وذكرت أن "طقس الأحد غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة اعتباراً من بعد الظهر مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق".