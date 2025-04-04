شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال الربع الأول من 2025 باستثناء "خدمات النقل والشحن" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هانى الحوتىالجمعة، 04 أبريل 2025 10:00 م
ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال الربع الأول من عام 2025، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 29.5%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 25.1%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 20.4%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 18.1%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 14.3%.
وقفز قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 8.6%، 8%، على التوالي، ونمت قطاعات العقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 7.6%، 6%، 5%، على الترتيب، ثم قطاعا السياحة والترفيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.9%، 3.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الخدمات التعليمية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2%، 1.9%، على التوالي، فيما تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6.1%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.68% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات الربع الأول من عام 2025، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.10% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 11.09% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.03% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 17.14% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 79 مليار جنيه خلال جلسات الربع الأول، ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.6%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.400 تريليون جنيه إلى 1.307 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 6.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 392 مليار جنيه إلى 407.6 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.
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