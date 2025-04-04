شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال الربع الأول من 2025 باستثناء "خدمات النقل والشحن" والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال الربع الأول من عام 2025، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 29.5%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 25.1%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 20.4%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 18.1%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 14.3%.

وقفز قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 8.6%، 8%، على التوالي، ونمت قطاعات العقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 7.6%، 6%، 5%، على الترتيب، ثم قطاعا السياحة والترفيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.9%، 3.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الخدمات التعليمية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2%، 1.9%، على التوالي، فيما تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.68% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات الربع الأول من عام 2025، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.10% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 11.09% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.03% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 17.14% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 79 مليار جنيه خلال جلسات الربع الأول، ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.6%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.400 تريليون جنيه إلى 1.307 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 6.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 392 مليار جنيه إلى 407.6 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.

