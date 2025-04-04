شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. 7 فوائد لتناول ماء القرفة مع بذور الشمر في الصباح والان مع تفاصيل الخبر

إن بدء يومك بمشروب دافئ ومهدئ يُحسن عملية الهضم والتمثيل الغذائي والصحة بشكل عام، ويمكن أن يقدم مزيجا بسيطا من مطبخك مكونا من القرفة مع بذور الشمر ونقعه في الماء طوال الليل، العديد من الفوائد الصحية، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 فوائد لتناول ماء القرفة مع الشمر في الصباح:

تطهير الأمعاء

يعمل كل من القرفة والشمر معًا على تحسين عملية الهضم والوقاية من مشاكل المعدة الشائعة، حيث يحتوي الشمر على مركبات تساعد على استرخاء الجهاز الهضمي، مما يُقلل الانتفاخ والشعور بعدم الراحة، فيما تُحفز القرفة الإنزيمات الهاضمة، مما يعزز الهضم الصحى وامتصاص أكثر سلاسة للطعام، وتناول هذا المشروب في الصباح يُساعد على إبقاء المعدة خفيفة ومريحة طوال اليوم.

يدعم إنقاص الوزن

تشتهر القرفة بقدرتها على زيادة معدل الأيض أو التمثيل الغذائي من خلال مساعدة الجسم على حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر، كما أنها تنظم مستويات السكر في الدم، وتمنع الارتفاع المفاجئ والرغبة الشديدة في تناول الطعام، أما الشمر، فيتميز بخصائص طبيعية مدرة للبول، مما يساعد على التخلص من الماء الزائد من الجسم، حيث يشكل هذان المكونان معًا مشروبًا صحيًا فعالًا لدعم التحكم في الوزن.

طرد السموم من الجسم

التعرض اليومي للملوثات والأطعمة المصنعة والتوتر قد يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم، وتعمل بذور الشمر كمُزيل طبيعي للسموم، مما يساعد على تطهير الكبد والكلى، أما القرفة، فتُضيف خصائص مضادة للبكتيريا تُحارب مسببات الأمراض الضارة في الأمعاء، وتناول هذا المشروب يوميًا يُعزز عملية التخلص الطبيعية من السموم في الجسم.

يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم

تُجرى دراسات واسعة النطاق على القرفة لقدرتها على تحسين حساسية الأنسولين، وهذا يعني أنها تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتمنع حدوث انخفاضات أو ارتفاعات مفاجئة، ويُضيف الشمر دعمًا إضافيًا من خلال تعزيز الهضم السلس، مما يُقلل من احتمالية حدوث اختلالات في مستويات السكر في الدم خاصة بعد الوجبات.

تقليل الحموضة

شرب الماء العادي على معدة فارغة مفيد بالفعل، لكن نقعه بالقرفة والشمر يجعله أكثر فائدة، حيث إن للشمر خصائص مُبردة تُهدئ بطانة المعدة، وتمنع الحموضة وحرقة المعدة، أما القرفة معروفة بتأثيرها الخفيف المضاد للالتهابات، فتُحافظ على توازن وانتعاش الجهاز الهضمي.

يقوي المناعة ويحارب العدوى

القرفة والشمر غنيان بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، حيث تساعد هذه العناصر على تقوية جهاز المناعة والحماية من العدوى الشائعة، وتتميز القرفة تحديدًا بخصائص مضادة للميكروبات تحارب البكتيريا والفيروسات الضارة، وتناول جرعة يومية من هذا المشروب الدافئ يُعد طريقة طبيعية لتعزيز المناعة.

يعزز إشراقة البشرة

غالبًا ما تنعكس صحة الأمعاء على البشرة، وذلك من خلال تحسين عملية الهضم، وتنقية الجسم من السموم، وتقليل الالتهابات، حيث يساعد هذا المشروب فى الحفاظ على بشرة أكثر صفاءً وصحة، وبذور الشمر غنية بالفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة من الداخل، بينما تُحسن القرفة الدورة الدموية، مما يُضفي عليها إشراقة طبيعية.