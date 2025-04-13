شكرا لقرائتكم خبر عن علامات التمدد كابوس النساء.. كيف يمكن التخفيف من آثارها؟ والان مع تفاصيل الخبر

علامات التمدد أحد أهم المشكلات الشائعة بين الكثير من السيدات في جميع المراحل العمرية. وفقًا لتقرير نشر في موقع AAD، تبع التقرير موضحًا أن علامات التمدد هي عبارة عن خطوط ضيقة تظهر على الجلد نتيجة اضطرابات في مستويات الهرمونات التي تلعب دورًا كبيرًا في هذا الأمر. هذه الندبات الشديدة تنتج عن تأثير نسب الكولاجين في الجسم.

توقيتات الإصابة علامات التمدد

توقيتات علامات التمدد كثيرة ومتعددة، ولكن أشهرها عند الحمل أو عند فقدان الوزن أو زيادته بشكل سريع أو عند طفرات النمو خاصة بعد سن البلوغ، فضلاً عن إذا كنت تمارس تدريبات الأثقال.

علاجات بسيطة لعلامات التمدد

تختلف العلاجات الموصوفة للتخلص من علامات التمدد على الجسم من حالة إلى أخرى، نظرًا لأن لا حالة مماثلة لآخرى في هذا الصدد.

- يمكن الاستعانة من قبل الطبيب المختص ببعض الأدوية الموصوفة التي توضع على البشرة والتي تحتوي على حمض الهايلورونيك أسيد، والذي له تأثير كبير على التخلص من علامات التمدد المبكرة.

- لابد من استخدام الريتينول، وهو نوع من مستحضرات البشرة التي تعزز من الشباب والنظارة والتخلص من علامات التمدد المبكرة.

- يلجأ بعض الأطباء لجعل العلامات أقل وضوحًا من خلال استخدام بعض التقنيات مثل العلاج بالليزر أو تقشير الجلد أو علاج بالترددات.

استخدام مستحضرات لعلامات التمدد

- بعض الكريمات الخاصة بالتخلص من هذه العلامات تدريجيًا.

- بعض العلاجات المنزلية مثل دهان زيت الزيتون أو زيت الكاكاو أو زيت اللوز أو فيتامين E.