الامارات | السيطرة على حريق في مستودع للخضار والفواكه بالشارقة دون تسجيل إصابات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في مستودع للخضار والفواكه بالمنطقة الصناعية 15 دون تسجيل أي إصابات.

وذكرت هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 13:27 ظهر اليوم يفيد باندلاع حريق في مستودع يحتوي على ثلاجات مخصصة لتبريد الخضروات والفواكه، وعلى الفور تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الاختصاص إلى الموقع، إذ باشرت التعامل مع الحريق فور وصولها بدقائق معدودة.

وأكدت الهيئة أن جهود الإطفاء جرت باحترافية عالية، وتمكنت الفرق من السيطرة الفورية على الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع بالكامل.