الامارات | «طوز» عواصف غبارية متناوبة تستمر حتى يوليو المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، أن من الطبيعي تأثر دول الخليج، ومنها دولة الإمارات، خلال هذه الفترة من السنة بتشكل عواصف غبارية متناوبة، يطلق عليها «طوز»، ويبدأ نشاطها في أبريل، ومن الوارد أن تستمر حتى نهاية يوليو، لكن على شكل موجات متفرقة.

وذكر الجروان أن الكتل الغبارية لا تقتصر على الجزيرة العربية أو الدول العربية، وتنشط وتتأثر بها مناطق عديدة من العالم، فهناك كتل غبارية ضخمة تنطلق بين فترة وأخرى من الصحراء الكبرى، وتعبر نحو أوروبا أو الأميركتين ويطلق عليها «Saharan dust»، كما تتأثر الهند وباكستان وإيران والصين بمثل هذه الكتل الغبارية دورياً.

وأكد أن من المهم في شأن العواصف الترابية والرملية، التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة، متابعة مؤشر جودة الهواء، الذي يقيس تركيز المكونات الأساسية في الهواء، وتركيز أو كثافة الجسيمات العالقة، التي تثير الحساسية وتؤثر في الأجهزة التنفسية والعينين التي قد تسبب لها الرمد.

ولفت إلى أنه بناء على تصنيف مؤشر جودة الهواء، فإنه يستلزم الأخذ في الاعتبار النشاطات الخارجية، سواء لطلبة المدارس أو للعاملين في الميادين الخارجية أو حتى عند إقامة مباريات الكرة وتأثيراتها الصحية في اللاعبين أو الجمهور.

وفي سياق متصل، نصحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بمجموعة إرشادات للتعامل مع العواصف الرملية، تتضمن تقليل الخروج من المنزل والتعرض للبيئة الخارجية قدر الإمكان، وعدم السماح للأطفال والمصابين بأمراض التنفس والربو والحساسية بالخروج إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب، وتنفيذ التعليمات والإرشادات من قبل الجهات الأمنية المختصة إذا سمعت أمراً بالإخلاء.