شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تربط بين أعراض انقطاع الطمث والنسيان وألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

توصلت دراسة بحثية جديدة نشرت في مجلة PLOS ONE، إلى أن زيادة أعراض انقطاع الطمث تؤثر بشكل كبير على الوظائف الإدراكية والمعرفية والسلوكية كذلك للمرأة، وقد تصبح علامة على الإصابة بالخرف.

العلاقة بين صحة الدماغ وانقطاع الطمث

وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن العلماء ربطوا خلال الدراسة بين صحة الدماغ وانقطاع الطمث. فالهبات الساخنة وتقلبات المزاج والأرق الشديد وكل أعراض انقطاع الطمث المعروفة قد تؤدي إلى تدهور الدماغ.

الأعراض الشائعة لسن اليأس

وكذلك الأعراض الشائعة لسن اليأس، مثل عدم انتظام الدورة الشهرية مع زيادات الوزن، مع مشكلات النوم والنسيان وقلة الانتباه، كانت كلها أعراض تظهر لدى عينة البحث على الأقل 75% من المشاركات في البحث.

تأثير انقطاع الطمث على الصحة الإدراكية

تشير الدراسة إلى أن انقطاع الطمث يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة الإدراكية والمعرفية والسلوكية للمرأة، وقد يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

تعتبر هذه الدراسة مهمة لأنها تسلط الضوء على العلاقة بين انقطاع الطمث وصحة الدماغ، وتشير إلى ضرورة الاهتمام بصحة المرأة خلال هذه الفترة من حياتها.

نتائج الدراسة

طلب الباحثون من النساء الإجابة على أسئلة تتعلق بالتغيرات المعرفية والنفسية والسلوكية التي أصابتهم، فضلاً عن فقدان السيطرة على الانفعالات وعدم القدرة على التوازن الاجتماعي. وأظهرت البيانات أن أعراض انقطاع الطمث لدى السيدات تتسبب في الضعف الإدراكي والسلوكي.

تأثير انقطاع الطمث على الوظيفة الإدراكية

أكد مؤلف الدراسة الدكتور الزاهي نور إسماعيل، أستاذ الطب النفسي وعلم الأعصاب بمعهد هوتشكيس للدماغ جامعة كالجاري، أن انقطاع الطمث مرتبط بشكل واضح بضعف الوظيفة الإدراكية وضعف السلوك. فضلاً عن أن الارتباطات أصبحت واضحة بين أعراض انقطاع الطمث وتأثيرها المباشر على الصحة الإدراكية، حيث يحدث تغيرات دماغية واضحة.

أشارت الدراسة ونتائجها إلى أن فقدان نوع واحد من هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث قد يلعب دورًا حيويا في تطور مرض الخرف أو مرض الزهايمر. ووجدت الدراسة أن علاج فقدان الاستروجين بالعلاج الهرموني قد أظهر نتائج جيدة في تقليل الاضطرابات السلوكية المرتبطة بالخرف لدى السيدات، كما أنه يعزز الإدراك بشكل كبير.

توصيات الدراسة

أوضح ماثيو بانيزون، الأستاذ المشارك في الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا، أنه لا يمكن الجزم بأن مرحلة انقطاع الطمث وتغيراتها تفسر سبب ارتفاع خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ولكنها تؤكد أن انقطاع الطمث والخرف مرتبطان. وأكد أن على النساء الحفاظ على صحة أدمغتهن مع تقدمهن في العمر.

وأكدت الأبحاث والدراسات، أن العلماء لا يزالون يبحثون حول العلاقة بين سن اليأس وانقطاع الطمث وصحة الدماغ، ويوصون السيدات باتباع نمط حياة صحي لحماية أدمغتهن مع التقدم في العمر.