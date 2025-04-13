شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 طرق صحية للاستلقاء تساعدك على النوم العميق والان مع تفاصيل الخبر

الطريقة الأكثر صحة للنوم هي الوضع الذي يساعدك على تحقيق نوم مريح دون انقطاع، وخالى من الألم، وإذا كان وضع نومك يسبب لك الألم أو الانزعاج، فهو يؤثر بالسلب على جودة النوم، مما يعنى ضرورة البحث عن أكثر وضع مريح للإستلقاء من أجل نوم هادئ ومريح.

ونشر موقع "Health" أفضل الأوضاع الصحية للنوم، التي تساعد على النوم العميق ولعدد ساعات كافية بدون متاعب.

أفضل 5 أوضاع صحية للنوم

يتفق الخبراء في كثير من الأحيان على أن النوم على الجانب والظهر هو أفضل الأوضاع للنوم، ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك فوائد للنوم على البطن وفي وضع مرتفع، وفيما يلى أفضل 5 أوضاع للنوم، وهى:

النوم على الجانب الأيسر

النوم على الجانب الأيسر هو الوضع المثالى للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر، أو آلام الرقبة، أو ارتجاع المريء ، أو انقطاع التنفس أثناء النوم، كما ينصح بالنوم على جانبك الأيسر أثناء الحمل لتخفيف الضغط عن الوريد الأجوف السفلي، الذي يدعم تدفق الدم في وقت لاحق من الحمل.

ويعزز النوم بتلك الوضعية استقامة العمود الفقري، من خلال الحفاظ على استقامة الوركين والرأس، مما يقلل الضغط على العمود الفقري الذي يفاقم آلام أسفل الظهر، كما يخفف الضغط على منطقة الرقبة (الفقرات العنقية)، مما يُخفف آلام الرقبة.

النوم على الجانب الأيمن

مثل النوم على جانبك الأيسر، يساعد النوم على جانبك الأيمن على محاذاة فقرات الظهر وعظم الذنب لتخفيف آلام أسفل الظهر والرقبة، وقد يكون أفضل وضعية نوم لصحة القلب والقلق والاكتئاب، ويمكن أن يؤدي النوم على الجانب الأيمن أيضًا إلى تحسين تدفق الهواء لدى الأشخاص الذين يعانون من الشخير أو انقطاع النفس أثناء النوم .

وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين ينامون على جانبهم الأيمن، يمرون بإنخفاض في نشاط الجهاز العصبي، مما قد يقلل من أعراض القلق والاكتئاب، ويجعلهم أكثر استرخاءً وأقل عرضة للكوابيس من الأشخاص الذين ينامون على جانبهم الأيسر.

الاستلقاء على الظهر

يعد وضع الاستلقاء على الظهر مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر وآلام الرقبة، لأنه يحافظ على استقامة العمود الفقري كما لو كنت واقفًا، مع توزيع وزن الجسم بالتساوي، مما يساعد على تقليل نقاط الضغط على رقبتك أو ظهرك التي قد تسبب الألم.

ومع ذلك قد يجعل النوم على الظهر التنفس أكثر صعوبة، بسبب ضغط الجاذبية على الجسم، مما يؤدي إلى تفاقم انقطاع النفس أثناء النوم والشخير.

الظهر المرتفع

يساعد وضع النوم المرتفع على تخفيف الاحتقان، من خلال السماح بدخول المزيد من الهواء إلى الممرات الأنفية، وإذا كنت تعاني من انسداد الأنف أو سيلانه، فإن النوم على ظهرك يمكن أن يؤدي إلى رجوع المخاط إلى الممر الأنفي، لكن رفع رأسك باستخدام بعض الوسائد، يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الجيوب الأنفية والتنقيط الأنفي الخلفي ، وهى الأعراض التي يمكن أن تزيد من الاحتقان والسعال في الليل.

النوم على البطن

يعتبر النوم على البطن الوضع الأقل مثالية، ويرجح أنه يسبب اختلالًا في استقامة العمود الفقري، وهو ليس مثاليًا لمن يعانون من آلام الظهر أو الرقبة، وتشير الدراسات إلى أن النوم على البطن غالبًا ما يسبب ألمًا أكبر، مما قد يسهم في الاستيقاظ المتكرر وسوء جودة النوم.

ومع ذلك، وجدت الأبحاث التي أجريت على الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، أن النوم على البطن يساعد على فتح مجرى الهواء وتقليل الشخير.

كيفية اختيار وضع النوم المناسب لك

يفضل معظم الناس وضعية نوم معينة لأنها تشعرهم بالراحة، ومع ذلك يمكنك اختيار وضعية نوم مختلفة لتحسين جودة نومك ومعالجة مشاكلك الصحية، مع مراعاة عدد من العوامل الإضافية، وهى:

نقاط الألم

إذا كنت تعاني من آلام في الظهر أو الرقبة، فالتزم بالنوم على ظهرك أو جانبك، خاصة إذا كنت تعاني من آلام أسفل الظهر أو منتصفه، عندها قد يساعد النوم على جانبك في تخفيف آلام الرقبة.

مشكلات التنفس

إذا كنت تعاني من الشخير أو انقطاع النفس أثناء النوم، فإن النوم على جانبك هو الأفضل للمساعدة في فتح مجرى الهواء أو تجنب انهيار مجرى الهوا، وقد يساعد النوم على البطن على التنفس بشكل أسهل.

وزن الجسم

قد يواجه الأشخاص أصحاب الوزن الزائد صعوبة في النوم على ظهورهم، لأن الاستلقاء يضيف المزيد من الضغط على الوركين والبطن، وقد يساعد النوم على جانبك مع ثني ركبتيك قليلاً ووضع وسادة بينهما، على تحسين المحاذاة وتخفيف الضغط.

صحة البشرة

إذا كنت قلقًا بشأن حب الشباب أو التجاعيد ، فإن النوم على ظهرك يمنع بشرة وجهك من ملامسة الوسادة، لأن النوم على الجانب أو البطن قد يؤدي إلى تجعد الجلد وتمدده أثناء النوم، كما تؤدي هذه الأوضاع أيضًا إلى نقل المزيد من البكتيريا المسببة لحب الشباب من غطاء الوسادة إلى وجهك.

جودة النوم

أظهرت الأبحاث أن من ينامون على جانبهم الأيمن يعانون من تقلّبات أقل في فراشهم، ونتيجةً لذلك، يتمتع من ينامون على جانبهم الأيمن بجودة نوم أفضل من من ينامون في أوضاع أخرى.

كيفية تدريب نفسك على وضعية نوم جديدة

تقنية كرة التنس هي إحدى طرق تدريب جسمك على النوم على ظهرك أو جانبك، إذا كنت ترغب في النوم على جانبك الأيمن أو الأيسر، فقم بخياطة أو لصق كرة تنس على مقدمة قميصك أو خلفه، قد تساعدك هذه الطريقة على تجنب التدحرج على ظهرك أو بطنك عن طريق إنشاء عائق غير مريح.

ويمكنكِ أيضًا الحفاظ على وضعية جسمكِ باستخدام الوسائد، حيث أن الوسائد التي تُحيط بجسمكِ، تعتبر طريقة رائعة لتشجيع النوم على الجانب.