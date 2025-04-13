شكرا لقرائتكم خبر عن يخلصك من الدهون ويخفف من ألم الجسم.. مشروب لذيذ ومفيد لا تهمله والان مع تفاصيل الخبر

بعض المشروبات الصحية تمد الجسم بالفوائد والفيتامينات والعناصر التي يحتاجها بالفعل، فما بالك إذا مزجنا بعض هذه المشروبات معًا فتنتج مشروبًا خارقًا صحياً سحريًا، يعمل على إفقاد الجسم للدهون والوزن الزائد فضلاً عن حماية القلب من المشكلات، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث الطبي.

تابع التقرير موضحًا أن مشروب الزنجبيل والكركم أحد أهم أنواع المشروبات التي يمكن مزجها سوياً، هذا المزيج يخرج فوائد كلا من الزنجبيل والكركم معًا.

طريقة عمل مشروب الزنجبيل والكركم

يفضل وضع القليل من الزنجبيل الطازج مع القليل من جذر الكركم مع القليل من الفلفل الأسود، ويمكن إضافة الماء مع برتقالة وهذه البرتقالة اختيارية.

فوائد مزيج الزنجبيل والكركم

هذا المزيج الرائع يخلف الكثير من الفوائد الصحية:

تعزيز التمثيل الغذائي بشكل واضح مما يحسن من الهضم.

تحسين مقاومة الأنسولين وحماية الجسم من ارتفاع نسب السكر في الدم.

تدعيم صحة القلب والحماية من أمراض القلب نظرًا لأن هذا المشروب يعمل على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بكل ما يخص القلب وأيضًا الحماية من ارتفاع ضغط الدم.

تحسين الهضم وتقليل حد الشعور بالغثيان والرغبة في القيء لأنها تعزز من إفراغ المعدة بشكل أسرع وتحسين الهضم نظرًا لمادة الجنجيرول الموجودة فيه.

تحسين دفاعات الجسم ضد المرض نظرًا لأنها مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة وبالتالي تحسين المناعة.

تقليل الألم الجسم المزمن لأن الكركم والزنجبيل يحتويان على مواد مضادة للالتهابات بشكل واضح، فضلاً عن أنها تقلل من الشعور بالألم الركب وتخفيف الألم.

هشاشة العظام وتخفيف الالتهابات بشكل عام.

تقليل التهابات الجسم وعوامل الإصابة بالمرض.

صحة الجهاز الهضمي تعزيزها وتحسينها وتحسين الهضم بشكل عام وتحسين الإخراج أيضًا.

انقاذ الوزن بشكل واضح وسريع لأنها تعزز عوامل الحركة.

مزج كلا منهما واعطاء الجسم جرعات من الكركم والزنجبيل أكدت الدراسات على أنه يعزز من التخلص من الدهون ويعزز من الحرق ويلعب على موت الخلايا الدهنية النامية ومنع تكون خلايا دهنية جديدة، فضلاً عن التمثيل الغذائي الرائع وتحسين مقاومة الأنسولين