21 فيلما روائيا قصيرا في الدورة الـ 11 لمهرجان أفلام السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 05:57 مساءً - كَشف مهرجان أفلام السعودية، عن قائمة المشاركات الرسمية في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وذلك ضمن دورته الحادية عشرة المقرر انعقادها بمدينة الظهران خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل 2025، تحت شعار "قصص تُرى وتُروى".

تضم المسابقة هذا العام 21 فيلمًا من إنتاج صُنّاع أفلام سعوديين وخليجيين وعرب، تعكس في مجملها تنوعًا لافتًا في الطرح والمعالجة والأسلوب البصري. وتتناول الموضوعات المقدّمة قضايا ترتبط بالفقد، والتحولات الداخلية، والذاكرة الشخصية، بالإضافة إلى تجارب اجتماعية تمس الحياة اليومية بتفاصيلها.

وتشهد المسابقة هذا العام مشاركة عدد من الأفلام هي "قن" للمخرج مجتبى الحجي، و"تراتيل الرفوف" لهناء الفاسي، و"الإشارة" لناصر القطان، و "أختين" لوليد القحطاني، و"ناموسة" لرنيم ودانة المهندس، و"ميرا ميرا ميرا" لخالد زيدانو"يوم سعيد" لمحمد الزوعري، و"علكة" لبلال البدر، و"شريط ميكس" لعلي أصبعي، و"ملِكة" لمرام طيبة، و"ونعم" لمساعد القديفي، و"محض لقاء" لمحسن أحمد، فو"كرفان روان" لأحمد أبو العصاري، و"نور" لثابت سالم، و"وهم" لعيسى الصبحي، و"جوز" لمحمود الشيخ، و"خدمة للمجتمع" لجعفر آل غالب، و"١/٢ رحلة" لرنا مطر، و"انصراف" لجواهر العامري، و"هو اللي بدأ" لعبدالله العطاس.

ويشرف على تقييم أعمال مسابقة الأفلام الروائية القصيرة لجنة تحكيم يرأسها المخرج الياباني كين أوشياي، وتضم في عضويتها كلًا من المخرج والأكاديمي السعودي مصعب العمري، والمخرجة وكاتبة السيناريو ليالي بدر، وتُعد هذه المسابقة أحد المسارات الأساسية في برنامج المهرجان، الذي يشمل مجموعة من الأنشطة السينمائية المتخصصة، ومن بينها سوق الإنتاج، برنامج "سينما الهوية"، عروض "أضواء على السينما اليابانية"، الجلسات الحوارية، وتوقيع كتب "الموسوعة السعودية للسينما".

مهرجان أفلام السعودية

تنطلق الدورة الـ 11 من مهرجان أفلام السعودية خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل المقبل، تحت شعار "قصصٌ تُرى وتُروى"، وبمحور "سينما الهوية"، بتنظيم جمعية السينما؛ بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام، وذلك في مقر مركز إثراء في الظهران.

هذه النسخة من الدورة تسلط الضوء على السينما اليابانية في سبيل بناء جسور لنقل المعرفة والتجارب إلى صنّاع الأفلام في المملكة.

مهرجان أفلام السعودية

بدوره، عبر نائب مدير المهرجان منصور البدران، عن فخره بالشراكة الممتدة مع جمعية السينما في تنظيم مهرجان أفلام السعودية، مشيراً، إلى العمل على تعزيز حضور السينما السعودية، ودعم المبدعين من خلال منصات تفاعلية تُثري المشهد السينمائي المحلي والدولي.

وأفاد البدران، أن السينما السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا، و"إثراء" تدعم هذه الصناعة عبر توفير البيئة المناسبة لنموها، من خلال المهرجان الذي أصبح منصة رئيسية لصنّاع الأفلام السعوديين، وعبر باقة البرامج التي يقدمها المركز لدعم هذه الصناعة الواعدة.

بناء جسور التواصل

من جهته، ثمن المدير التنفيذي لجمعية السينما هاني الملا، دعم هيئة الأفلام وبالشراكة الإستراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في تنظيم مهرجان أفلام السعودية، الذي يمثل منصة رئيسة لدعم صنّاع الأفلام السعوديين وتعزيز الهوية السينمائية الوطنية، لافتًا، إلى أنه يتم العمل من خلال برامج ومسابقات المهرجان على تسليط الضوء على الإبداع المحلي وبناء جسور للتواصل مع مختلف الثقافات السينمائية العالمية.

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