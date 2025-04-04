شكرا لمتابعة خبر عن كويتي يعبر عن انبهاره برؤية المملكة 2030 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب مواطن كويتي عن انبهاره برؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمير ⁧‫محمد بن سلمان‬⁩.

وأشاد المواطن الكويتي بقوة وذكاء ولي العهد وقدرته على استضافة رؤساء دول عظمى، وعقد قمم دولية، فضلاً عن اهتمامه بأدق التفاصيل الخاصة بمشاريع رؤية المملكة 2030‬⁩.

وأشار إلى إن ولي العهد يولي اهتماماً كبيراً بأمور الدولة ومصلحة شعبها حتى جعلها في مكانة مرموقة وعالية ،لافتاً إلى إن المملكة كانت قديما تنافس الدول الكبرى إلا إنه حالياً لا يوجد دولة تنافسها وأصبحت في تصنيف منفرد.