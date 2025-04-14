كلية الأمير محمد بن سلمان تحتفل بتخريج دفعة قياسية تضم 476 خريجًا في عام 2025

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، إحدى أبرز كليات إدارة الأعمال في المملكة، بتخريج أكبر دفعة في تاريخها، ما يمثل محطة فارقة في مسيرتها نحو إعادة تعريف تعليم الأعمال في المملكة العربية السعودية.

وشهد الحفل تكريم 476 خريجًا في عام 2025 من برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، وماجستير المالية (MiF)، وماجستير الإدارة (MiM)، بنسبة نمو ملحوظة بلغت 44% مقارنةً بعام 2024.

وتعكس هذه الدفعة الزخم المستمر الذي تشهده الكلية، بالإضافة إلى توسعها الاستراتيجي في مختلف أنحاء المملكة. ففي عام 2023، تخرّج من الكلية 102 طالبًا، وارتفع العدد إلى 330 في عام 2024، ليصل إلى 476 خريجًا في عام 2025، ما يؤكد الطلب المتزايد والمستمر على برامج الكلية.

وتضم الدفعة هذا العام نخبة من المهنيين والمهنيات من مختلف القطاعات الحيوية في المملكة، مثل المالية والحكومة والاتصالات والطاقة، كما تشمل عددًا متزايدًا من القادة والقائدات ورواد الأعمال وكبار التنفيذيين الذين يسعون إلى إحداث تأثير إيجابي وابتكاري في مجالاتهم.

وتقدّم الكلية برامجها في موقعين مختلفين، هما الحرم الرئيسي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وفرعها في الرياض بالشراكة مع أكاديمية stc، مما يتيح وصولًا أوسع للطلبة مع الحفاظ على مستوى التعليم العالمي المتميز والتجربة التعليمية التطبيقية الفريدة.

وقال الدكتور زيغر ديغريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان:

"تمثل هذه الدفعة القياسية من الخريجين أكثر من مجرد أرقام، فهي دليل على تنامي مجتمع من القادة الواعدين الذين يتمتعون بالوضوح والإبداع والشجاعة. مهمتنا تتمثل في تأهيل أفراد قادرين على إحداث تحوّل حقيقي. ونحن واثقون من أن خريجينا هذا العام مستعدون تمامًا للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، ونحن فخورون بمرافقتهم في هذه الرحلة."

تتميز برامج الكلية بتصميم فريد يلبي احتياجات سوق الأعمال المتسارعة والمتغيرة، وتوفّر تجربة تعليمية عملية تهيّئ الخريجين لقيادة التغيير في بيئات معقدة وسريعة التطور. وتخضع عملية القبول في الكلية لمعايير دقيقة تضمن تنوعًا عاليًا ومستوىً أكاديميًا متميزًا، حيث يشغل العديد من طلابها مناصب مؤثرة في القطاعين العام والخاص.

وشارك عدد من خريجي دفعة 2025 انطباعاتهم عن تجربتهم التعليمية:

"«لقد قدّمت لي MBSC أكثر من مجرد تعليم أكاديمي—لقد منحتني وضوحًا في أسلوبي القيادي وثقةً لاتخاذ قرارات جريئة»، قال أحمد عبدالعزيز الصمعاني، خريجة برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.

«بصفتي شابة سعودية تعمل في مجال المالية، ساعدني هذا البرنامج في صقل صوتي ومنحني الأدوات اللازمة لأُحدث تأثيرًا ملموسًا في مجال عملي»، قالت بدور ابراهيم عبدالرحمن الحجيلان، خريجة ماجستير العلوم في المالية.

الدراسة في MBSC أثناء استمراري في مساري المهني، مكنتني من تطبيق ما تعلمته بشكل مباشر، مما غيّر الطريقة التي أُساهم بها في بيئة عملي»، قال عبد الرحمن خالد العبيكان، خريجة ماجستير العلوم في الإدارة.

تواصل كلية الأمير محمد بن سلمان تعزيز مكانتها كمركز للتعليم العملي عالي التأثير والموجّه نحو المستقبل في المملكة، وتبقى ملتزمة بدعم تطوير قادة فعّالين ومبدئيين سيساهمون في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.