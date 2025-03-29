شكرا لقرائتكم خبر عن 50.52 جنيه للشراء.. سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى اليوم السبت 29 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى اليوم السبت 29 مارس 2025 أمام الجنيه المصري، 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سجل 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالاتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.52 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى بنك مصر
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
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