الاقتصاد

50.52 جنيه للشراء.. سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى اليوم السبت 29 مارس 2025

0 نشر
0 تبليغ

50.52 جنيه للشراء.. سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى اليوم السبت 29 مارس 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن 50.52 جنيه للشراء.. سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى اليوم السبت 29 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى اليوم السبت 29 مارس 2025 أمام الجنيه المصري، 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سجل 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالاتى:
  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
 

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements