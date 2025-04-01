شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1-4 -2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ2940 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 01 أبريل 2025 12:00 ص
لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24 يسجل 5034 جنيها
عيار 21 يسجل 4405 جنيهات
عيار 18 يسجل 3776 جنيها
عيار 14 يسجل 2940 جنيها
الجنيه الذهب 35240 جنيها
ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً
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