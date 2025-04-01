شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1-4 -2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ2940 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.



أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24 يسجل 5034 جنيها

عيار 21 يسجل 4405 جنيهات

عيار 18 يسجل 3776 جنيها

عيار 14 يسجل 2940 جنيها

الجنيه الذهب 35240 جنيها

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً