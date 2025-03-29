شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار متباينة الشدة على تبوك والباحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت أمس الجمعة، أمطار خفيفة على منطقة تبوك، شملت مركز البديعة وقطية والرمضة ورشدان.
كما شهدت منطقة الباحة مساء الجمعة، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة. للمزيد:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1905547451886399754?ref_src=twsrc%5Etfw
كما شهدت منطقة الباحة مساء الجمعة، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة. للمزيد:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1905547451886399754?ref_src=twsrc%5Etfw