اخبار السعوديه

طقس السعودية.. أمطار متباينة الشدة على تبوك والباحة

0 نشر
واس - تبوك/ الباحة 0 تبليغ

طقس السعودية.. أمطار متباينة الشدة على تبوك والباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس .. أمطار متباينة الشدة على تبوك والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت أمس الجمعة، أمطار خفيفة على منطقة تبوك، شملت مركز البديعة وقطية والرمضة ورشدان.
كما شهدت منطقة الباحة مساء الجمعة، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة. للمزيد:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1905547451886399754?ref_src=twsrc%5Etfw

أمطار الباحة

وشملت أجزاءً متفرقة من محافظات المندق وقلوة والعقيق والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا