طقس السعودية.. أمطار متباينة الشدة على تبوك والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت أمس الجمعة، أمطار خفيفة على منطقة تبوك، شملت مركز البديعة وقطية والرمضة ورشدان.

كما شهدت منطقة الباحة مساء الجمعة، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة. أمطار الباحة وشملت أجزاءً متفرقة من محافظات المندق وقلوة والعقيق والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.