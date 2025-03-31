شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحقق 4 أضعاف المستهدف في تطوير مكاتب الشهر العقاري خلال الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

قدمت الحكومة أول تقرير متابعة ربع سنوي حول أدائها خلال العام المالي 2024/2025، وهو العام الأول لتنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، وذلك أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وكشف التقرير عن تحقيق إنجازات تفوق المستهدف في تطوير مكاتب الشهر العقاري، حيث تم رفع كفاءة 28 مكتبًا مقابل 7 كانوا مستهدفين إضافة إلى تطوير مأمورية واحدة للشهر العقاري، في إطار جهود الحكومة لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعكس هذا الإنجاز التزام الحكومة بتحديث البنية التحتية لمكاتب الشهر العقاري، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتقليل فترات الانتظار، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، ضمن خطط الإصلاح الإداري التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتقديم خدمات أكثر تطورًا وسلاسة للمواطنين.

ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.