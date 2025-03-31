شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الحياة عضو التحالف الوطني تختتم حملة "عيش وملح" في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت مؤسسة صناع الحياة مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حملتها السنوية "عيش وملح" التي استهدفت تقديم وجبات إفطار للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تمكنت من الوصول إلى أكثر من 1,250,000 مستفيد.

شارك في تنفيذ الحملة 10,000 متطوع من متطوعي صناع الحياة، الذين تضافروا جهودهم في توزيع الوجبات على المستفيدين، إلى جانب عملية استلام الأطباق من المتبرعين وتوصيلها للمحتاجين، كما ساهمت 64 جهة شريكة بتقديم أكثر من 210,000 وجبة طوال فترة الحملة.

وفي إطار الحملة، أقامت مؤسسة صناع الحياة 26 مطبخًا ميدانيًا لإعداد أكثر من 200,000 وجبة إفطار ساخنة، حيث تواجد المتطوعون للمشاركة في مراحل تحضير الطعام وتعبئته وتغليفه وتوزيعه، مع ضمان وصول الوجبات إلى المستفيدين في الوقت المناسب.

وأكدت مؤسسة صناع الحياة على أهمية تشجيع الأسر المقتدرة على المشاركة الفعالة في الحملة، حيث تمت دعوة الأسر لتوفير وجبات إضافية وتقديمها للأسر غير القادرة، مع توفير أطباق فارغة للمتبرعين لتعبئتها بالأطعمة وتوصيلها للمستفيدين عبر المتطوعين.

وتضمن الحملة أيضًا عدة مبادرات مبتكرة، مثل "الوجبة المعلقة" في المطاعم التي تتيح للزبائن دفع ثمن وجبة إضافية لصالح الأسر المحتاجة. كما تم توزيع الوجبات في المساجد والكنائس لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستحقين، مع إرفاق رسائل دعم مكتوبة بخط اليد لتعزيز روح التكافل الاجتماعي بين المصريين.

وتُعد حملة "عيش وملح" مثالًا رائعًا على روح التعاون والمشاركة المجتمعية لمؤسسات التحالف الوطني في مصر، حيث تساهم في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة وتعزز من قيم التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك.