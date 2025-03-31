شكرا لقرائتكم خبر عن مليون وجبة من حياة كريمة عضو التحالف الوطني في إنجاز غير مسبوق لخدمة المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار الدور المحورى الذى تقوم به مؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، تمكنت المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك من تحقيق إنجاز استثنائى، حيث نجحت بتضافر جهود متطوعيها فى توزيع أكثر من مليون وجبة إفطار صائم فى مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يعكس قيم التكافل والعطاء التى تجسد روح هذا الشهر الفضيل.

وقد تم تحقيق هذا الإنجاز من خلال التعاون مع عدة جهات، شملت مطبخ الكرم بالعريش الذى ساهم بتوزيع 240 ألف وجبة، والمجلس القومى للمرأة الذى قدم 194,400 وجبة، بالإضافة إلى الجمعيات القاعدية التى قامت بتوزيع 451,600 وجبة. كما ساهمت جمعية لبلدنا بـ 24,000 وجبة، ومطبخ الوراق بـ 30,000 وجبة بالإضافة الى مائدة وصلة دهشور بـ 60,000 وجبة.

وقد تم الوصول إلى المستفيدين من خلال 4,217 نقطة توزيع، بمشاركة أكثر من 7,000 متطوع، وهو ما يعكس الروح التطوعية العالية التى يتمتع بها شباب مصر.

إن هذا الإنجاز ليس مجرد رقم، بل هو شهادة على عمق الخير المتجذر فى قلوب المصريين، وتأكيد على أن التكاتف هو سر قوتنا. فخلف كل وجبة قصة عطاء، وخلف كل مستفيد دعوة صادقة تنبع من القلب.

يؤكد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على الدور الهام الذى تقوم به مؤسسة حياة كريمة فى خدمة المجتمع المصرى، ويعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع أعضائه لتحقيق المزيد من الإنجازات التى تساهم فى بناء مستقبل أفضل للوطن.