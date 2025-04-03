شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحق بن شيخة يستقر على إعادة وليد فرج لتشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجزائرى عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، على تواجد الجناح وليد فرج في التشكيل الأساسى في مواجهة الزمالك المقبلة ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويأتى قرار عبد الحق بن شيخة عقب تألق اللاعب في التدريبات الجماعية والدقائق التي لعبها مع الفريق في المباريات الماضية.

ويلاقى فريق مودرن سبورت نظيره الزمالك ضمن الجولة الثالثة من عمر المجموعة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر يوم 6 أبريل على القادم على استاد القاهرة الدولى.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الثالث من عمر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، حيث حقق الفوز على مباراة واحدة على حساب سموحة الجولة الماضية، وتعرض للهزيمة فى مباراة واحدة أيضا.