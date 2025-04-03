شكرا لقرائتكم خبر عن وقف فاعليات عزاء الأنبا باخوميوس بالبحيرة حتى الانتهاء من رفع أذان العشاء والان مع تفاصيل الخبر

شهد عزاء الانبا باخوميوس مطران البحيرة والذى أقيم بكنيسة مارمرقس بمدينة دمنهور مساء اليوم الأربعاء لافته تعكس روح الوحدة الوطنية فى مصر المتأصله عبر التاريخ.

حيث قام المسئولين عن الكنيسة القبطية بوقف فاعليات العزاء ووقف بث المزامير الإنجيلية حتى يتم الإنتهاء من رفع أذان العشاء من المساجد المجاوره لكنيسة مارمرقس .

وأثار هذا الموقف إعجاب الحضور فى العزاء خاصة المسلمين اللذين توافدوا على مدار يومين للعزاء فى وفاة الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والمدن الخمس الغربية.

وقال الدكتور بشارة عبد الملك عضو المجلس الملى ومدير العلاقات العامة بمطرانية البحيرة أن هذا الموقف يعكس روح المحبة والإخاء بين الشعب المصرى بغض النظر عن ديانتهم .

مضيفا أن الانبا باخوميوس مطران البحيرة كان دائما مجمعا لأبناء الوطن خلال خدمته الكنسية طوال العقود الماضية، وكان حريصا على إحترام عقائد المسلمين فى كافة. المناسبات والاعياد ، وذلك لا تتعجب من توافد المئات من الإخوة المسلمين لتقديم العزاء لروح فقيد الكنيسة القبطية الذى يجسد بحق العبارة التاريخية "الدين لله والوطن للجميع"

وكانت كنيسة مار مرقس بمدينة دمنهور قد شهدت عزاء الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والمدن الخمس الغربية والذى وافته المنية عن 90 عاما، إثر صراع مع المرض.

وتوافد على العزاء الذى أقيم بقاعة المناسبات عدد كبير من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية والأحزاب السياسية .

وكان البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس صلاة الجناز في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدمنهور، على جثمان الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، وشيخ مطارنة الكنيسة القبطية.

شارك قداسة البابا في القداس نيافة الأنبا بولا مطران طنطا، والنائب البابوي لإيبارشية البحيرة، بالإضافة إلى عدد من الآباء المطارنة والأساقفة ومجمعي كهنة الإيبارشية ورهبان الدير.

حضر فى القداس على روح الانبا باخوميوس الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وممثلو الأزهر والأوقاف وعدد من الطوائف المسيحية.

وتم دفن جثمان الأنبا باخوميوس إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بناء على وصيته ، وتقدم البابا تواضروس موكب جثمان شيخ المطارنه وتوديعة إلى مثواه الأخير .