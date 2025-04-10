السعودية | “هيئة الإحصاء” تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير من عام 2025، ووفقًا لنتائج النشرة انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (فبراير 2024)، متأثرًا بانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر.

وأظهرت نتائج النشرة انخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.2%، فيما سجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا بنسبة 1.1% بينما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه، والصرف الصحي، وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 13.1%.

ووفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، أشارت النتائج إلى انخفاض مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر فبراير 2025 بنسبة 1.6%، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2%.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.

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