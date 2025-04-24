شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافي الأرثوذكسى ينظم ندوة حول قانون المسؤلية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

ينظم صالون المركز الثقافي الأرثوذكسى الأحد المقبل، ندوة عن قانون المسؤلية الطبية بين الحقوق والمخاطر، وذلك تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكه فى الخدمة الرسولية نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسى.

ويأتي تنظيم الصالون الثقافي للندوة بحضور دكتور أسامة عبدالحى نقيب الأطباء ويدير اللقاء الكاتب هانى لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ.

ويقام اللقاء يوم الأحد الموافق 27 أبريل الساعة السادسة مساء بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي الأرثوذكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.